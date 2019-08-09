لحظات سحرية يشهدها كوكب الأرض نهاية الأسبوع

ستكون سماء الأرض مليئة بالمناظر والمشاهد المذهلة نهاية هذا الأسبوع، حيث سيستحوذ المشتري على لقب "ألمع كوكب" في سماء الليل (لفترة وجيزة) مع اختفاء الزهرة والمريخ من المشهد الليلي.

© Wikipedia/NASA/JPL-Caltech/Kevin M. Gill; © Wikipedia/Gregory H. Revera; © Wikipedia/NASA, ESA, and A. Simon

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ومن المقرر أن يظهر ما يسمى بـ قمر Waxing Gibbous (قرب اكتمال القمر)، إلى جانب كوكب المشتري ليلة السبت 10 أغسطس، وسيكون مرئيا من الغسق. كما سيظهر زحل ليلا وسيكون مرئيا، شرق المشتري، حتى طلوع الفجر، في حين يظهر القمر على يمين زحل ليلة 11 أغسطس وإلى اليسار في 12 أغسطس، ما يوفر فرصا متعددة لالتقاط بعض الصور النادرة.

ويمكن رصد كل هذه اللحظات السحرية قبل اكتمال القمر يوم 15 أغسطس.

ولتحقيق أفضل مشاهدة، توصي "ناسا" بالابتعاد عن أنوار المدينة، والنظر إلى السماء مدة 30 دقيقة للسماح للعينين بالتكيف بشكل صحيح مع الظلام.

المصدر: RT