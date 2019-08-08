التقط إيثان تشابيل، المصور الفلكي في تكساس، مشهدا مذهلا أثناء تصوير كوكب المشتري يكشف ظهور وميض غامض قد يكون ناجما عن انفجار نيزك على سطح العملاق الغازي.

وقال الفلكي جونتي هورنر، إنه "لم ير شيئا كهذا من قبل"، واصفا الوميض الضوئي بأنه "مذهل للغاية".

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019

Two views of #Jupiter early on 7 August 2019 with the flash I recorded. Left shows the moment of impact at 4:07 UTC. Right is an RGB image. pic.twitter.com/xPmS8MMFhc — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

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ويبدو أن الضوء الغامض المنبعث قد ظهر نتيجة انفجار نيزك أثناء دخوله الغلاف الجوي للمشتري، وهذا الأمر شائع إلى حد ما على كوكب الأرض. ولكن الكوكب الغازي محاط أيضا بأجسام مثل المذنبات والكويكبات، يمكن أن تتعرض لظاهرة السحب بسبب جاذبية المشتري العالية.

ووجدت دراسة أجريت عام 1988، أن معدل التأثيرات الفلكية الكبيرة على كوكب المشتري يتراوح من 2000 إلى 8000 ضعف معدل التأثيرات على الأرض. ويمكن أن يكون الحدث الفضائي النادر قد ترك "أثرا"، يمكن رصده بواسطة مسبار المشتري "جونو"، أو معدات أخرى.

المصدر: RT