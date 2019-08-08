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لقطات نادرة لانفجار مذنب على سطح المشتري

الفضاء

لقطات نادرة لانفجار مذنب على سطح المشتري
© NASA
المشتري
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التقط إيثان تشابيل، المصور الفلكي في تكساس، مشهدا مذهلا أثناء تصوير كوكب المشتري يكشف ظهور وميض غامض قد يكون ناجما عن انفجار نيزك على سطح العملاق الغازي.

وقال الفلكي جونتي هورنر، إنه "لم ير شيئا كهذا من قبل"، واصفا الوميض الضوئي بأنه "مذهل للغاية".

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ويبدو أن الضوء الغامض المنبعث قد ظهر نتيجة انفجار نيزك أثناء دخوله الغلاف الجوي للمشتري، وهذا الأمر شائع إلى حد ما على كوكب الأرض. ولكن الكوكب الغازي محاط أيضا بأجسام مثل المذنبات والكويكبات، يمكن أن تتعرض لظاهرة السحب بسبب جاذبية المشتري العالية.

ووجدت دراسة أجريت عام 1988، أن معدل التأثيرات الفلكية الكبيرة على كوكب المشتري يتراوح من 2000 إلى 8000 ضعف معدل التأثيرات على الأرض. ويمكن أن يكون الحدث الفضائي النادر قد ترك "أثرا"، يمكن رصده بواسطة مسبار المشتري "جونو"، أو معدات أخرى.

المصدر: RT

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