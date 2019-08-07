روسيا تبعث الحياة من جديد في قمر "ميتيور"

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن القمر رقم "2-2" التابع لسلسلة أقمار "ميتيور" استعاد عمله بشكل طبيعي.

وأوضحت الوكالة أن الخبراء في البلاد تمكنوا من إصلاح الأخطاء الفنية الموجودة في نظام توجيه قمر "ميتيور إم-2"، واستعادوا السيطرة على توجيهه والتحكم به، ليعاود عمله بشكل طبيعي.

وقالت الوكالة "إنه وبالرغم من انتهاء العمر الافتراضي لعمل هذا القمر في الفضاء، كونه أطلق عام 2014 إلا أنه ما زال يعمل بفعالية، لكنه تعرض مؤخرا لبعض المشكلات التقنية التي أدت إلى تشوه الصور التي يرسلها إلى المحطات الأرضية".

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وكان خبراء في "روس كوسموس" قد أشاروا مؤخرا إلى أن وحدة MTVZA-GYa التابعة للقمر المذكور، والمخصصة لاستشعار درجات الحرارة والرطوبة في الجو تعاني من بعض المشكلات التقنية، وأن أنظمة القمر الرادارية فيها بعض المشكلات أيضا.

وتملك روسيا حاليا 3 أقمار "ميتيور-إم" صناعية من أصل 4 كانت قد أطلقتها إلى الفضاء، وتخطط لإطلاق قمرين آخرين عام 2020 و2021.

المصدر: فيستي