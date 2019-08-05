روسيا وبيلاروس تتعاونان لتطوير أقمار صناعية جديدة

استعرضت شركة VNIIEM مؤخرا مشروع تصميم قمر صناعي للاستشعار عن بعد طوّر بالتعاون بين روسيا وبيلاروس.

وحول المشروع قال المتحدث باسم الشركة: "وقعت روسيا وبيلاروس عام 2017 مذكرة تعاون مشترك لتطوير قمر صناعي متطور للاستشعار عن بعد، وقدرت تكلفة المشروع بـ 180 مليون دولار، وتتولى VNIIEM Corporation تنفيذ بنود المشروع عن الجانب الروسي، فيما يمثل الجانب البيلاروسي مؤسسة Peleng".

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وأوضح المتحدث أن القمر المذكور من المفترض أن ينطلق إلى الفضاء عام 2023 من قاعدة "فوستوتشني" الروسية محمولا على صاروخ من نوع Soyuz-2.1a.

ويزن هذا القمر 1825 كلغ، ومن المفترض أن يعمل في مدار الأرض لفترة 7 سنوات، كما جهّز بمعدات متطورة تسمح له بالتقاط صور عالية الدقة للأرض، ورصد أجسام صغيرة تصل أطوالها إلى 35 سم، وتأمين الاتصالات اللاسلكية، ومساعدة حركة الملاحة في العديد من مناطق الكرة الأرضية.

المصدر: نوفوستي