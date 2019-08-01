"بروغريس" الروسية تحطم رقما قياسيا في تاريخ غزو الفضاء!
تمكنت مركبة "بروغريس إم إس-12" الفضائية الروسية من تحطيم الأرقام القياسية بأسرع رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال الخبراء في وكالة "روس كوسموس" إن المركبة التي أطلقت أمس الأربعاء تمكنت من الانفصال عن الصاروخ الحامل لها والوصول إلى المحطة الفضائية الدولية في غضون 3 ساعات و19 دقيقة فقط، ما لم تستطع فعله أية مركبة فضائية من قبل.
Есть касание! 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) 31 июля 2019 г.
Грузовой корабль #ПрогрессМС12 успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на МКС, совершив всего 2 витка вокруг Земли!
Он доставил топливо, воду и другие грузы pic.twitter.com/sKeFJbrnnc
وأشارت الوكالة إلى أن المركبة انطلقت على متن صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان يوم الأربعاء 31 يوليو الفائت، في تمام الساعة 15:11 بتوقيت موسكو، وانفصلت عن المرحلة الثالثة من الصاروخ في تمام الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، لتدخل مدارها الفضائي وتجري دورتين حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة.
وحملت "بوغريس إم إس-12" إلى المحطة نحو 1.2 طن من البضائع الجافة والأغذية المعلبة، وأكثر من طن من الوقود، و420 كلغ من المياه، ونحو 50 كلغ من الغازات المضغوطة في أسطوانات خاصة.
كما أوصلت إلى رواد الفضاء في المحطة كمية من الفواكه والخضروات كالتفاح و"الغريب فروت" (الزنباع) والليمون والفجل والخردل، إضافة إلى كمية من اللحوم والأجبان والعصائر.
المصدر: نوفوستي