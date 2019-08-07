انفصال مركبة الشحن "سيغنوس" عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن مركبة الشحن "سيغنوس" التي التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في شهر أبريل الماضي قد انفصلت عنها يوم 6 أغسطس، بعد أن تم تحميلها بالمواد المستهلكة.

وتفيد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن المهمة الثانية للمركبة ستبدأ رسميا بعد مضي 24 ساعة على انفصالها عن المحطة الدولية، حيث ستطلق يوم الأربعاء 7 أغسطس عددا من الأقمار الصناعية الصغيرة . كما تخطط "ناسا" بعد شهر لاختبار جهاز Seeker Robotic External CubeSat Inspection Vehicle المخصص لفحص السطح الخارجي للمركبات الفضائية غير المأهولة. وإن مسبارا صغيرا سيحلق حول المركبة "سيغنوس" ويلتقط صورا لسطحها الخارجي ومن ثم ارسالها إلى الكمبيوتر المثبت في المركبة الذي بدوره سيرسلها إلى الأرض.

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كما ستقوم المركبة "سيغنوس" بإجراء مجموعة تجارب في المدار، بما فيها استعراض قدرة شركة Northrop Grumman التي تملكها على العمل في وقت واحد مع اثنتين من المركبات الفضائية من النوع ذاته في المدار.

من المنتظر أن تنتهي مهمة المركبة "سيغنوس" في 11 ديسمبر عام 2019 ، وستحترق بعد انتهاء جميع التجارب عند عبورها الغلاف الجوي للأرض.

المصدر: نوفوستي