"سبيس إكس" اقترحت إطلاق مجموعات من الأقمار الصناعية بسعر زهيد

تعتزم شركة "سبيس إكس" البدء في تحقيق الإطلاق المنتظم لصاروخ "فالكون 9" الحامل مجموعات من الأقمار الصناعية التابعة لمختلف الشركات مع شرط ألا يزيد وزنها عن 150 كيلوغراما .

وذلك بسعر 2.25 مليون دولار فقط.

جاء ذلك على موقع الشركة الذي قال إن برنامج SmallSat يتيح للشركات المشغلة للأقمار الصناعية الصغيرة جدا فرصة المساهمة في الرحلات الفضائية المنتظمة إلى المدار المتزامن مع الشمس باستخدام صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

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وأوضح الموقع أن تلك الرحلات الفضائية لا علاقة لها بإطلاق الأقمار الصناعية الكبيرة. واشترطت"سبيس إكس" على أن تساهم الشركات المشغلة للأقمار الصناعية المتناهية الصغر في تمويل برنامج SmallSat.

وكانت "سبيس إكس" قد أوصلت في يونيو الماضي إلى مدار الأرض 24 قمرا صناعيا إلى جانب مختبر للبحوث العلمية وساعة ذرية. وأعلنت الشركة في ديسمبر الماضي أنها اعتزمت استقطاب أموال تقدر بـ 500 مليون دولار لتحقيق مشروع إطلاق 11 ألف قمر صناعي صغير من شأنها نشر شبكة الإنترنت فائقة الدقة في المدار المنخفض للأرض. فيما يكلف تشغيل تلك الشبكة الواسعة من الأقمار الصناعية في المستقبل 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس