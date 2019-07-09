حريق يطال موقع "صاروخ المريخ"!

ذكر موقع Florida Today أن حريقا أصاب الموقع الذي يتم فيه اختبار صاروخ Starship، المخطط لإطلاقه في رحلات مستقبلية نحو المريخ.

وأشار الموقع إلى أن الحريق اندلع في إحدى الحاويات البحرية التي كانت موجودة في الساحة التي تحوي نموذجين لصواريخ Starship، حيث تخطط شركة "سبيس إكس" الأمريكية لاستخدام الحاويات مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة التي ستطلق نحو المريخ.

ومن جانبه قال المتحدث باسم "سبيس إكس"، جيمس غليسون "إن الحريق الصغير الذي وقع في الحاوية التابعة لشركته في مدينة كوكو تمت السيطرة عليه بفضل وصول فرق الإطفاء خلال دقائق إلى الموقع".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سبيس إكس" كانت قد أعلنت عن مشروع Starship لأول مرة خلال مؤتمر "أديلايد" الفضائي الذي عقد في أستراليا عام 2017، وكشف عن التصميم الأولي للصاروخ عام 2018.

ومنذ مدة نشرت الشركة تجارب الاختبارات التي أجرتها على المحركات النفاثة التي ستركب على هذا النوع من الصواريخ.

المصدر: لايف. رو