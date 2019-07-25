صاروخ صيني خاص يطلق قمرين صناعيين علميين

أطلقت الصين الخميس 25 يوليو إلى مدار الأرض قمرين صناعيين علميين وذلك بواسطة صاروخ SQX-1 الخاص العامل بالوقود الصلب.

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أفادت وكالة" شنخوا" الصينية بأن القمرين الصناعيين أطلقا الساعة 13 بالتوقيت المحلي من قاعدة "جيوكوان" الفضائية في مقاطعة غانسو بشمال غرب البلاد بمشاركة الشركة الصينية المتخصصة في تطوير المشاريع العلمية الفضائية والجوية وجامعة بكين التكنولوجية.

وقالت الوكالة إن هذا الصاروخ الصغير الرباعي المراحل أطلقته شركة i-Space الخاصة للمرة الثانية وأطلق الصاروخ الأول من هذا النوع في 13 مايو عام 2018 . ويبلغ طوله 20 مترا، ووزنه 300 كيلوغرام، وقطره 2.8 متر.

يذكر أن الصين تطور بنشاط برنامجها الفضائي بإطلاق مختلف أنواع الأقمار الصناعية، بما فيها الأقمار الصناعية للاتصال والملاحة والأرصاد الجوية، ناهيك عن إرسال المسابير إلى القمر.

المصدر: تاس