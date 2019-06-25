الصين تطلق القمر الصناعي الـ46 التابع لمنظومتها الملاحية

أطلقت الصين بنجاح الثلاثاء 25 يونيو القمر الصناعي الـ21 التابع لمنظومة "بيدو -3" الحديثة للملاحة الفضائية.

وأعلنت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الفضائية في موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي Wechat أن القمر الصناعي أطلق الساعة 2.09 بالتوقيت المحلي من قاعدة "سيشان" الفضائية الصينية في جنوب غرب البلاد على متن صاروخ "شانجان – 3 في" الصيني.

إقرأ المزيد

وقال الموقع إن إنشاء منظومة "بيدو" الصينية للملاحة الفضائية سيستكمل بحلول عام 2020 وأضاف أن الصين نشرت في المدار الأرضي 3 أجيال من الأقمار الصناعية للملاحة الفضائية وهي "بيدو – 1" و"بيدو – 2" و"بيدو – 3" التي تتضمن 46 قمرا صناعيا وتؤمن التحديد الدقيق للإحداثيات.

أما القمر الصناعي الذي أطلق اليوم فإنه أصبح القمر الصناعي الـ21 التابع لجيل "بيدو – 3" والقمر الصناعي الـ46 التابع لمنظومة "بيدو" بشكل عام.

المصدر: تاس