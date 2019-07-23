وكالة الفضاء الأوروبية تكشف مواقع الأقمار الصناعية السرية الأمريكية

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية استنادا إلى البيانات الروسية، معلومات عن مواقع الأقمار الصناعية السرية الأمريكية في المدار الثابت بالنسبة للأرض.

وحصلت وكالة "نوفوستي" على نسخة من الوثيقة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتضمن معلومات عن مواقع هذه الأقمار في المدار الثابت (مدار دائري ارتفاعه 35786 كيلومترا)، بما فيها ميل المدار تجاه مستوى خط الاستواء والموقع المداري.

كما تحتوي الوثيقة على معلومات عن 1638 جسما فضائيا منها 529 أقمارا صناعية عاملة والتحكم بها مستمر أي لا تزال في الخدمة الفعلية، أما البقية فهي أجهزة ومراحل صواريخ النقل.

إقرأ المزيد

وتتضمن الوثيقة بيانات من رصد التلسكوبات قدمتها مؤسسة "فيمبل" الروسية ومعهد كيلدش للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية والمركز العلمي الفلكي. هذه البيانات تسمح بمعرفة مواقع الأقمار الصناعية الأمريكية السرية على المدار الثابت بالنسبة للأرض، التي لا تنشرها القوات الجوية الأمريكية.

فمثلا تشير الوثيقة إلى مواقع الأقمار الصناعية الأمريكية السرية GSSAP, Orion، Mercury ، CLIO، ووفقا لموقع space.skyrocket.de الألماني، فإن مهمة الأقمار GSSAP مراقبة الأوضاع في الفضاء، أما Orion و Mercuryو CLIO، فمهمتها إجراء مختلف أنواع الاستطلاعات الإلكترونية .

وذكر التقرير الذي نشر في Secure World Foundation في أبريل الماضي عن النظم العالمية للدفاع عن الفضاء، أن أقمار التجسس العسكرية الأمريكية GSSAP الموجودة في المدار الثابت ، اقتربت مرات عديدة خفية من الأقمار العسكرية والمدنية الروسية والصينية بهدف التجسس عليها.

المصدر: نوفوستي