إيلون موسك يعلن عن نجاح اختبار محرك مركبته المريخية

أفادت صحيفة Space.com نقلا عن رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون موسك بأن الاختبار الناري لمحرك مركبة Starhopper تكلل بالنجاح ولم تتعرض المركبة لأي أضرار جدية.

جاء ذلك على لسان موسك بعد الحريق الذي شب في موقع الاختبار يوم 17 يوليو والذي لم يلحق أضرارا جسيمة بجسم المركبة.

وقالت الصحيفة إن المركبة ما زالت في حالة تقنية جيدة باستثناء خلل بسيط تعرضت له الدارة الكهربائية.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن Starhopper عبارة عن نموذج مصغر لمركبة Starship المزودة بـ3 محركات التي ستقوم برحلة فضائية مأهولة إلى المريخ والتي يجب أن تتسع لـ100 شخص.

أما نموذجها المصغر المصنوع من سبائك الفولاذ فهو للرحلات الفضائية في مدار الأرض المنخفض حيث ستجري تجربة أنظمتها كلها، والتأكد من سلامة بعض التكنولوجيات المستخدمة فيه. ويفترض أن يبلغ ارتفاع النموذج 39 مترا وقطره 9 أمتار.

وأضافت الصحيفة أن الاختبار اللاحق للمركبة يقضي بصعودها إلى ارتفاع 5 كيلومترات فوق الأرض وعودتها سالمة.

المصدر: تاس