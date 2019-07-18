احتراق عربة "سبيس إكس" المريخية

احترق نموذج العربة التي أعدتها للمريخ شركة "سبيس إكس" Starship، خلال الاختبارات النارية لمحرك الصواريخ "رابتور".

نشر كريس بيرغين مدير تحرير موقع NASASpaceFlight.com في شبكة "تويتر" فيديو عن الحادث.

ويفيد الموقع بأنه كان يفترض أولا تشغيل المحرك "رابتور" مرتين. في التشغيل الأول التحقق من قدرة المحرك، وفي الثاني كان يجب أن ترتفع المركبة نحو 20 مترا والقيام بعدد من المناورات الجانبية.

ووفقا لـ NASASpaceFlight.com تم الاختبار الأول بنجاح، ولكن عند بداية الاختبار الثاني شب حريق في منصة الإطلاق. يشير الموقع إلى أن العربة لم تصب بأضرار بليغة نتيجة اشتعال النيران، ولكن الحادث أدى إلى تأجيل الاختبارات اللاحقة.

تم خلال هذه التجارب اختبار محرك SpaceX Raptor السادس.

ويذكر أن إيلون موسك كان قد أعلن في نوفمبر 2018، أن المرحلة الثانية من صاروخ Falcon 9 الثقيل من المخطط أن تتحول إلى نسخة مصغرة من (Big Falcon Rocket).

وجدير بالذكر أن المركبة الفضائية Starship هي المرحلة الثانية من نظام النقل الفضائي القابل لإعادة الاستخدام SpaceX BFR.

المصدر: لينتا. رو