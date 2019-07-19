النظام الأوروبي للملاحة الفضائية ينشط من جديد

استأنف النظام الأوروبي للملاحة الفضائية GNSS Galileo يوم 18 يوليو عمله بعد أن واجه الأسبوع الماضي مشاكل تقنية.

جاء ذلك في بيان أصدره مشغل مركز الخدمات الفضائية الأوروبي Galileo. وأضاف البيان أن تقديم الخدمات الرئيسية عن طريق نظام الملاحة الفضائية قد استؤنف. وتولى المركز إعلام المستخدمين في حال حدوث أي خلل مستقبلا.

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يذكر أن نظام الملاحة الفضائية الأوروبي تعطل يوم 11 يوليو بعد أن اشتكى المستخدمون من مشاكل في تحديد الإحداثيات. فيما لم يطل الخلل خدمة البحث والإنقاذ التي تستخدم لتحديد المواقع وتقديم المساعدة للسفن المستغيثة.

جدير بالذكر أن سعر نظام Galileo الأوروبي للملاحة الفضائية يقدر بـ10 مليارات يورو. وتم تصميمه من قبل الوكالة الفضائية الأوروبية من أجل ضمان استقلال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالملاحة الفضائية عن نظامي"جي بي إس" الأمريكي و"غلوناس" الروسي.

ويتضمن النظام الأوروبي للملاحة الفضائية في الوقت الراهن 22 قمرا صناعيا وذلك بعد أطلق الاتحاد الأوروبي 30 قمرا صناعيا منذ عام 2011.

المصدر: تاس