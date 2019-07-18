"شيء عميق" يحدث لرواد الفضاء عند رؤيتهم الأرض لأول مرة من بعيد

عندما رأى رواد الفضاء الأرض من بعيد في مهمة "أبولو 8" في عام 1968، وهي المهمة الأمريكية المأهولة الثانية إلى القمر، لاحظوا تحولا إدراكيا في الوعي تلا رؤية كوكبنا "معلقا في الفراغ".

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وتحدث حالة "الوضوح العقلي" هذه، والتي يطلق عليها اسم "تأثير النظرة العامة" (overview effect)، عندما يندفع الشخص بعيدا عن الأرض بشكل يجعله يرى هشاشة ووحدة الحياة في عالمنا الأزرق.

وفي مقطع فيديو على موقع Vimeo لـ Planetary Collective، بعنوان Overview، يروي ديفيد بيفر، المؤسس المشارك لمعهد Overview، مشاعر أحد رواد الفضاء في مهمة أبولو، قائلا: "عندما ذهبنا إلى القمر، كان تركيزنا الكلي على القمر، ولم نكن نفكر في النظر إلى الأرض، لكن بعد أن قمنا بذلك، اعتقدنا أن هذا ربما كان السبب الأكثر أهمية في ذهابنا إلى القمر".

وبرؤية ما التقطته الكاميرات في بث مباشر للأرض لأول مرة، حتى بالنسبة للمشاهدين من المنازل، تغيرت النظرة إلى الحياة تماما، حيث تم التقاط صورة "إشراق الأرض" الشهيرة من قبل رائد الفضاء بيل أندرس، وحتى تلك اللحظة، لم تر عيون البشر على الإطلاق، من قبل، كوكبنا الأزرق من الفضاء.

وصرح الكاتب والفيلسوف ديفيد لوي، خلال الفيديو: "كانت صدمة كبيرة، لا أعتقد أن أيا منا كانت لديه توقعات بشأن كيفية منح هذه اللحظة وجهة نظر مختلفة لنا"، مشيرا إلى أن الهدف كان الذهاب إلى النجوم والكواكب الأخرى، "وفجأة ننظر إلى الوراء، ويبدو أن هناك نوعا جديدا من الوعي الذاتي في داخلنا".

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ويشرح رائد الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، رون جاران، الشعور المذهل في كتابه "المنظور المداري"، قائلا إنه عندما نظر إلى الأرض، "هذه الواحة المذهلة والهشة، هذه الجزيرة التي أعطيت لنا، والتي كانت تحمي كل الحياة من قسوة الفضاء، أتاني شعور بالحزن وأصبت بتلبك، لا يمكن إنكاره، في الأمعاء".

وتابع: "وعلى الرغم من الجمال المذهل لهذا المشهد، إلا أنه يوجد عدم مساواة خطيرة في الجنة الظاهرة التي أعطيت لنا، لم أستطع عدم التفكير في نحو مليار شخص لا يملكون مياها نظيفة للشرب، وعدد لا يحصى من الذين ينامون جائعين كل ليلة، والظلم الاجتماعي والصراعات والفقر الذي ما يزال منتشرا في جميع أنحاء الكوكب".

وقال: "أعطتني رؤية الأرض بهذا المشهد منظورا فريدا أسميته المنظور المداري، جزء منه يتعلق بإدراك أننا إذا نظرنا جميعا إلى العالم من هذا المنظور، فسنرى أنه لا يوجد شيء مستحيل".

وعلى الرغم من أن هذا التأثير يحدث حاليا لدى رواد الفضاء، إلا أن بعض المدنيين قد يكونون قادرين على تجربته، في حال بدأت خطط السياحة الفضائية في العمل.

المصدر: ساينس ألرت