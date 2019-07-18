فيديو مذهل عما رآه رائد الفضاء ألدرن لحظة الهبوط على القمر!

قامت "ناسا" بإعادة إنشاء المشهد المذهل الملتقط من نافذة رائد الفضاء، باز ألدرن، عندما حققت وحدة مهمة "أبولو 11" Lunar Module الهبوط التاريخي على القمر قبل 50 عاما.

والتُقطت المشاهد الأصلية، المأخوذة من نافذة الجانب الأيمن، من الفاصل الزمني (16 ملم) في 6 إطارات فقط بالثانية الواحدة، ما أدى إلى إنتاج صور غير واضحة إلى حد ما.

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والآن، قام فريق البحث بتجميع صور أحدث وأعلى جودة للقمر، استنادا إلى التنقل التاريخي والمكالمات العلنية من تسجيل صوتي أثناء الهبوط.

والتُقطت هذه الصور من كاميرا Lunar Reconnaissance Orbiter، وهي مركبة فضائية مزودة بـ 3 كاميرات (بالأبيض والأسود)، أُطلقت عام 2009. ومنذ ذلك الحين، تدور حول القمر على مسافة تتراوح من 5-200 كم، حيث تلتقط صورا عبر كاميرات بزاويتين ضيقتين وواحدة بزاوية عريضة.

ويُظهر الفيديو الجديد 3 دقائق من الهبوط على سطح القمر، حيث نشرته "ناسا" إلى جانب لقطات الفيديو الحقيقية المسجلة في ذلك الحدث الهام، للمقارنة.

وتكشف النتيجة عما رآه ألدرن بدقة أثناء الهبوط، ولسوء الحظ، لم يُسجّل عرض نيل آرمسترونغ للقمر، وهو يتجول فوق التضاريس الصخرية للعثور على بقعة مناسبة.

المصدر: ديلي ميل