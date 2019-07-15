"ناسا" تكشف سبب عدم عودة رواد الفضاء إلى القمر والمريخ

أعلن جيمس برايدنستاين، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن عدم كفاية الأموال المخصصة منع رواد الفضاء من الهبوط على القمر والمريخ إلى هذا اليوم.

وقال رئيس "ناسا" في تصريحات أدلى بها إلى قناة CBS التلفزيونية، "هناك مغامرة تقنية، تليها سياسية. لقد كان من الممكن أن نكون حاليا على القمر لو لم يكن هناك خطر سياسي". وأشار إلى أنه كان بإمكان رواد الفضاء أن يكونوا حتى على سطح المريخ.

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وقال موضحا المقصود بالخطر السياسي إنه التمويل، حيث وفقا له هناك في السنوات الماضية محاولات للطيران إلى القمر والمريخ ولكن برامجها كانت بحاجة إلى "أموال هائلة ووقت كبير".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خصص في شهر مايو مبلغا إضافيا للوكالة مقداره 1.6 مليار دولار لاستكشاف القمر والمريخ.

المصدر: لينتا. رو