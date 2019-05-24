 
مباشر

صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر

الفضاء

صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
NASA/ZUMAPRESS.com
الهبوط على القمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw4u

تصادف هذا الصيف الذكرى الخمسون لأحد أكثر الإنجازات الإنسانية استثنائية، وهو أول هبوط بشري على سطح القمر.

إقرأ المزيد
"رائد الفضاء الفقيد" يبعث برسالة "جميلة" من سطح القمر منذ 48 عاما! (صورة)

وبحلول 20 يوليو من هذا العام، ستمر خمسة عقود بالضبط مذ وطأت قدما نيل أرمسترونغ سطح القمر ودخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وفي ذلك التوقيت من العام 1969، ابتعد أرمسترونغ عن مركبة الهبوط على سطح القمر وتحدث إلى 650 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون والراديو بكلمات تاريخية قائلا: "هذه خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها خطوة عملاقة للبشرية".

وتعد صور رحلة "أبولو 11" من بين أكثر الأحداث شهرة في التاريخ، وتصور اللقطات المذهلة المناظر الطبيعية غير العادية التي تحبس الأنفاس للقمر.

وبمرور 50 عاما على أول شخص يمشي على القمر، في مهمة "أبولو 11" التابعة لوكالة "ناسا"، والتي جمعت كلا من أرمسترونغ وبوز ألدرين ومايكل كولينز، أعيد نشر أفضل الصور للاحتفال بأهم الانجازات الفضائية البشرية في مجال الفضاء.

صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery
سعادة مسؤولي مهمة "أبولو 11" في مركز التحكم في الإطلاق في أعقاب الإقلاع الناجح للرحلة في 16 يوليو 1969.
صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery
صورة لنيل أرمسترونغ وهو يعمل بالقرب من وحدة القمر خلال مهمة "أبولو 11".
صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery

صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery
نيل أرمسترونغ، قائد مهمة الهبوط على سطح القمر "أبولو 11"، يحاكي هذا الحدث التاريخي في وحدة القمر في مبنى "Flight Crew Training".
صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery
لحظات دخول البشرية التاريخ بالمشي على سطح القمر منذ 50 عاما في 20 يوليو 1969.
صور مذهلة لأول هبوط بشري على سطح القمر
nasa.gov/apollo11gallery
التقطت هذه الصورة لوحدة القمر خلال مهمة "أبولو 11"، في حافة الحفرة الغربية الصغيرة على سطح القمر، ويظهر ظل نيل أرمسترونغ والكاميرا بالصورة.

المصدر: ذي صان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا