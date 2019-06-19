الصين تقدم محطتها الفضائية المأهولة لإجراء تجربة روسية صينية في الفضاء

أعلنت الصين أنها ستنقل مجانا الأجهزة الخاصة بإجراء التجربة الفضائية الروسية الهندية المشتركة إلى محطتها الفضائية المأهولة.

وذلك بعد أن أفادت الوكالة الصينية الفضائية بأنها تجمع طلبات من كل الأطراف الأجنبية المعنية بالاستخدام المجاني لمحطتها الفضائية المدارية المأهولة التي ستكون جاهزة بحلول عام 2022. وقبل ذلك على الجانب الصيني إجراء تحضيرات هندسية وتقنية لتأمين جاهزية المحطة.

إقرأ المزيد

وقال نائب مدير معهد علم الفلك في أكاديمية العلوم الروسية ، ميخائيل سكاتشكوف، إنه لا يعرف الغاية من هذا الإعلان الصيني. ومع ذلك إن استخدام المحطة الصينية لإجراء التجربة الهندية الروسية المشتركة في الفضاء سيعفينا من إطلاق مختبر فضائي خاص إلى المدار الأرضي.

وأوضح أن التجربة الفضائية الروسية الهندية ترمي إلى رسم خرائط بعض المجرات، ومجموعات الكواكب التي يمكن أن تتشكل داخل سديم غازي.

وقال إن مقياس الأطياف الذي سيركب في المحطة الفضائية، سيقيس في وقت واحد أطياف النجوم بصفتها أجراما فضائية ثابتة، والمجرات بصفتها أجراما فضائية ممتدة في الفضاء، الأمر الذي سيمكّن علماء الفلك الروس والهنود من رسم خرائط مختلف الأجرام الفضائية البعيدة في الكون.

المصدر: تاس