محطة فضاء صينية تخرج عن السيطرة وتتجه نحو الأرض

ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ1" خرجت عن السيطرة، وتتجه الآن إلى الأرض، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبراء في الفضاء، الجمعة.

وقال مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة الأوروبية إن محطة الفضاء "تيانغونغ 1" ستصل إلى مكان ما في نصف الكرة الشمالي لكوكب الأرض في الفترة ما بين 30 مارس و2 أبريل المقبل.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن المحطة، التي تحمل مواد كيميائية شديدة السمية، ستدخل مدار الأرض في 3 أبريل، ورجحت أن تسقط فوق نيويورك في الولايات المتحدة ودول جنوب أوروبا.

ووفقا للخبراء الذين يتابعون المحطة، فإن مسار هبوطها لا يمكن توقعه على وجه الدقة، إذ يمكنها الالتفاف لتضرب مدنا ذات كثافة سكانية عالية مثل برشلونة وبكين وشيكاغو وإسطنبول وروما وتورنتو.

#Tiangong1 forecast for 24 March from ESA's Space Debris Office: The estimated reentry window runs from 30 March to 2 April; this is highly variable https://t.co/ewPaZbNDDmpic.twitter.com/ZuxGh3Oaix — ESA Operations (@esaoperations) 24 марта 2018 г.

وتحمل السفينة مادة "الهيدرازين"، وهي مادة كيميائية يتم تضمينها في وقود الصواريخ، وتسبب تهيجا في العين والحلق، وتؤدي إلى الإغماء، ويمكن أن يلحق أثرها بنمو الأورام السرطانية.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن تقدير موعد سقوط المحطة على الأرض "شديد التغير"، وأن خبراءها سيحدثون المواعيد المتوقعة لذلك مرة كل يومين.

وتزن السفينة الصينية 8 أطنان ونصف الطن، ويعتقد الخبراء أن معظم أجزائها سيحترق قبل الوصول إلى الأرض، لكن قد تصل شظايا كبيرة تصل زنتها إلى 100 كيلومتر.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية