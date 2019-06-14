صورة مثيرة لمجرتي "الفئران الجبارة" تمزق كل منها الأخرى

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مثيرة لمجرتين حلزونيتين تمتدان ببطء بفضل قوى الجاذبية أثناء مرورهما عبر بعضهما البعض.

وأطلق العلماء اسم The Mighty Mice "الفئران الجبارة" على المجرتين الكبيرتين بسبب ذيول النجوم الطويلة والغاز المنبعث من كل واحدة منهما.

apod.nasa.gov/Bruce Waddington

والتقط عالم الفلك بروس وادينغتون، صورة المجرتين باستخدام مرصد SkyPi Remote الذي يقع في نيو مكسيكو في مايو 2019، وستستمر "الفئران" المتواجدة على بعد 290 مليون سنة ضوئية في التصادم ببعضها مرارا وتكرارا حتى تصبح مجرة واحدة في نهاية المطاف بعد مليارات السنين.

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وتعرف "مجرتا الفئران" أيضا باسم NGC 4676، وهما مجرتان تقعان في "كوكبة الهلبة" (Coma Berenices)، والتي تعد واحدة من أكثر المجموعات كثافة، حيث تحتوي على أكثر من 1000 مجرة محددة.

ونشرت الصورة التي التقطها وادينغتون في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية، بتاريخ 14 يونيو 2019.

وتعرف المجرات المتشابكة باسم "مجرات الفئران" نسبة إلى ذيولها الطويلة المكونة من الغاز والنجوم، والتي تشكلت بفضل التصادم بين المجرتين ما سبب مدا قويا للجاذبية أسفر عن تمدد المجرات.

المصدر: ديلي ميل