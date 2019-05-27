ناسا تنشر صورة مذهلة لبركان تحت درب التبانة

التقط مصور فوتوغرافي لحظة لا تصدق لاندلاع بركان أثناء مرور نيزك وسط مجرة درب التبانة في سماء الليل.

ونشرت الصورة التي التقطها المصور الفوتوغرافي دييغو ريزو من غواتيمالا، في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وجامعة ميشيغان التقنية.

nasa/Diego Rizzo

ويشار إلى أن البركان الموجود في الصورة هو بركان "دي فويغو" المعروف أيضا باسم "بركان النار".

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وأوضحت ناسا: "على أرض الصورة المميزة، يُشاهد بركان النار (Volcán de Fuego) يندلع ويعلوه رماد أحمر حار ينفجر بواسطة الرياح، وتيارات من الحمم البركانية المتوهجة التي تسير على جانبه".

وفي هذه الأثناء يمكن رؤية حزمة النجوم المركزية لطريق درب التبانة في السماء أعلاه، مع وجود نيزك يمر بجانبه، بالإضافة إلى ذيل قمر صناعي في أعلى اليمين من الصورة.

ولا تنتهي المميزات الفلكية المذهلة في الصورة إلى هذا الحد، حيث أضافت ناسا: "يظهر كوكب المشتري أيضا في اتجاه اليسار العلوي، مع وجود النجم الساطع أنتاريس على يمينه".

يذكر أن ريزو سافر إلى أكاتينانغو ليتمكن من التقاط صور مثيرة للدهشة تجمع بين الأرض والسماء فكانت هذه الصورة الرائعة لبركان النار.

المصدر: ميرور