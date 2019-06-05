أقوى قمر صناعي روسي للاتصال لم يصل مداره المحدد

لم يستطع القمر الصناعي الروسي "يامال – 601" للاتصال، بلوغ المدار المعين له بعد إطلاقه في 30 مايو الماضي.

وقال ناطق باسم الشركة الروسية المشغلة للقمر الصناعي "غازبروم كوسميشيسكي سيستيمي" إن سبب ذلك يعود ليس إلى صاروخ "بروتون – إم" أو وحدة التعجيل "بريز – إم" الروسيين، بل إلى محركات القمر الصناعي نفسه.

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وأعاد الناطق إلى الأذهان أن شركة Thales Alenia Space الأوروبية هي التي تولت تصنيع القمر الصناعي بعد أن فازت عام 2013 بمناقصة إنتاج القمر الصناعي.

وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" إن خبراء الشركة الأوروبية شرعوا بالتحقيق في ملابسات الخلل الذي أصاب القمر الصناعي في مدار الأرض.

فيما استبعد الناطق باسم شركة Thales Alenia Space احتمال تعطل محرك القمر الصناعي، فقال إن الشركة ستحاول تشغيل المحرك مرة أخرى لنقل القمر الصناعي إلى مداره.

يذكر أن مشروع "يامال – 601" عبارة عن برنامج روسي فدرالي يهدف إلى تطوير بث شبكة التلفزيون والإذاعة في روسيا.

المصدر: تاس