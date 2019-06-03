روسيا تخطط لإطلاق قمرين صناعيين للأرصاد الجوية

تفيد وثائق معهد الجيوفيزياء التطبيقية التابع للهيئة الفدرالية للأرصاد الجوية ومراقبة البيئة، بأنه يخطط لإطلاق قمرين من سلسلة Meteor-M في عامي 2020 و2021 .

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت عبر موقعها الرسمي أنه من المقرر إطلاق القمرين Meteor-M رقم 2 -3 و2-4 عامي 2020 و2021 .

وتشير وثائق المعهد إلى أنه من المقرر إطلاق القمر الصناعي Meteor-M رقم 2-3 في الربع الأخير من عام 2020 ، والقمر الصناعي Meteor-M رقم 2-4 في الربع الأخير من عام 2021 .

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ويعمل حاليا ضمن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية في الفضاء، القمرين Meteor-M 1 و2 . ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي Meteor-M رقم 2-2 إلى الفضاء يوم 5 يوليو المقبل.

المصدر: نوفوستي