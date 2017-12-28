روسيا توسع منظومة أقمار الأرصاد الجوية

أكد مصدر في وكالة "روسكوسموس" الفضائية الروسية أن الوكالة تدرس عقودا مقدمة لها لتصنيع قمرين اصطناعيين جديدين مخصصين للأرصاد الجوية.

ووفقا للمصدر فإن "العقود المقدمة للوكالة تتعلق بتصنيع قمري (إليكترو-إل-4) و(إليكترو-إل-5) للأرصاد الجوية، ومن المخطط إطلاقهما من قاعدة بايكونور الفضائية قبل عام 2022، أما قيمة صفقة تصنيع هذين القمرين فتقارب الـ 6 مليارات روبل أي نحو 10 ملايين و526 ألف دولار".

وأكد المصدر أن تصنيع قمر "إليكترو-إل-4" وتسليمه للوكالة، فمن المفترض أن يتم قبل 2021، أما القمر الثاني فقبل عام 2022.

وتأتي تلك المعلومات تأكيدا للتصريحات التي أدلى بها فاليري زايتشكو رئيس إدارة نظم الملاحة في "روسكوسموس" في نوفمبر الفائت، والتي أكد فيها "عزم الوكالة توسيع منظومتها من أقمار إليكترو المخصصة للأرصاد الجوية قبل عام 2022 بضم قمرين جديدين، ليرتفع عدد الأقمار العاملة فيها إلى 5".

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كما تجدر الإشارة إلى أن أول أقمار منظومة "إليكترو" تم إطلاقه إلى الفضاء في 20 يناير 2011، من قاعدة "بايكونور" الفضائية، ليتم إطلاق القمر الثاني في 11 ديسمبر 2015، وبعدها بفترة أطلق القمر الثالث.

وتتميز أقمار هذه المجموعة بالدقة العالية في التنبؤ ورصد الأحوال الجوية، فضلا عن استخداماتها العديدة التي تستفيد منها وزارتا الطوارئ والدفاع الروسيتان في التحكم بحركة الملاحة الجوية والبحرية والأرضية.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر