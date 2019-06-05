الصين تطلق أول صاروخ فضائي من منصة بحرية (فيديو)

لأول مرة في تاريخها تنفذ الصين بنجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا من منصة بحرية، بحسب التلفزيون الصيني.

وتمت عملية إطلاق الصاروخ (Changzheng-11 (CZ-11 وعلى متنه سبعة أقمار صناعية، من منصة بحرية في بحر الصين عند الساعة 12.06 بالتوقيت المحلي (الساعة 7.06 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري.

ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية ، يجب أن يسقط حطام الصاروخ في المياه الدولية شمال المحيط الهادئ.

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والصاروخ CZ-11، صاروخ فضائي صيني من أربع مراحل، مخصص لنقل الأقمار الصناعية الخفيفة إلى مدار متزامن مع الشمس. وقد تم خلال أعوام 2015-2019 إطلاق ستة صواريخ إلى الفضاء من هذا الطراز.

المصدر: نوفوستي