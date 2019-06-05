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الصين تطلق أول صاروخ فضائي من منصة بحرية (فيديو)

الفضاء

الصين تطلق أول صاروخ فضائي من منصة بحرية (فيديو)
LaunchStuff, twitter
الصين تنفذ أول إطلاق من منصة بحرية
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لأول مرة في تاريخها تنفذ الصين بنجاح عملية إطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا من منصة بحرية، بحسب التلفزيون الصيني.

وتمت عملية إطلاق الصاروخ (Changzheng-11 (CZ-11 وعلى متنه سبعة أقمار صناعية، من منصة بحرية في بحر الصين عند الساعة 12.06 بالتوقيت المحلي (الساعة 7.06 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء 5 يونيو الجاري.

ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية ، يجب أن يسقط حطام الصاروخ في المياه الدولية شمال المحيط الهادئ.

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والصاروخ CZ-11، صاروخ فضائي صيني من أربع مراحل، مخصص لنقل الأقمار الصناعية الخفيفة إلى مدار متزامن مع الشمس. وقد تم خلال أعوام 2015-2019 إطلاق ستة صواريخ إلى الفضاء من هذا الطراز.

المصدر: نوفوستي

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