بوتين يمنح رائد الفضاء الروسي المخضرم وسام الاستحقاق

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رائد الفضاء السوفيتي الروسي، أليكسي ليونوف، وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى.

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جاء ذلك على البوابة الإلكترونية الرسمية للكرملين التي نشرت مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.

Sputnik

وقالت البوابة إنه تم تكريم رائد الفضاء بهذا الوسام بمناسبة عيد ميلاده الـ85 وتقديرا لدوره البارز في غزو الفضاء.

يذكر أن، أليكسي ليونوف، كان أول رائد فضاء في العالم خرج إلى الفضاء المفتوح يوم 18 مارس عام 1965 وقضى هناك 12 دقيقة و9 ثوان. وتم منحه لقاء ذلك لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

ثم شارك ليونوف عام 1975 في البعثة الفضائية السوفيتية الأمريكية المشتركة المعروفة بـ" أبولو – سويوز".

المصدر: تاس