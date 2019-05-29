خروج رائدي الفضاء من المحطة الدولية إلى الفضاء المفتوح

يخرج رائدا الفضاء الروس، أوليغ كونونينكو وأليكسيي أوفشتينين، إلى الفضاء المفتوح في عملية تستغرق 6 ساعات.

وسوف يقوم الرائدان، خلال فترة الخروج التي سوف تستمر 6 ساعات، بأخذ عينات من السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية، لتقييم مدى تأثر السطح بالعوامل الفضائية، بما في ذلك الإصابات الطفيفة.

كذلك من المنتظر أن يفصل الرائدان جهازي الاختبار المركبين على الجسم الخارجي للمحطة، ووضعهما في حاوية خاصة معزولة، بغرض إعادتهما للأرض لدراستهما بواسطة الخبراء، وسوف يقوم الرائدان بعملية "تنظيف" للمحطة الفضائية من الخارج، وبخاصة بوابة الخروج لوحدة "بويسك" (البحث).

المصدر: إنترفاكس