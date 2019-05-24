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رائدا الفضاء الروسيان يتفقدان المحطة الفضائية الدولية من الخارج

الفضاء

رائدا الفضاء الروسيان يتفقدان المحطة الفضائية الدولية من الخارج
مؤسسة "روسكوسموس" الحكومية
صورة أرشيفية
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يأخذ رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ كونونينكو وأليكسي أوفتشينين، عينات من السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية، وذلك أثناء خروجهما من المحطة إلى الفضاء المفتوح يوم 29 مايو الجاري.

وقال مصدر لوكالة "تاس" في مؤسسة "تسني ماش" الفضائية التقنية الروسية إن العملية ستستغرق 6 ساعات.

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ويتوقع أن يأخذ رائدا الفضاء عينات من سطح وحدة " بويسك" الروسية لتقييم مدى تعرضه للعوامل الفضائية السلبية، بما في ذلك الإصابات البسيطة.

ويتوجب على رائدي الفضاء أيضا فصل جهازي الاختبار المركبين على الجسم الخارجي للمحطة، ووضعهما في حاوية معزولة خاصة، لإعادتهما إلى الأرض حيث سيقوم الخبراء بدراسة وضعية الجهازين.

وقال المصدر إنه لا يخطط، حاليا، لتركيب أجهزة أو معدات جديدة على جسم المحطة أثناء خروج رائدي الفضاء الروسيين منها.

المصدر: تاس

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