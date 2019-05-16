علماء الفلك وضعوا خارطة نجوم لمسبار "فوياجر" لفترة 16 ألف سنة

سيصل مسبارا " فوياجر-1" و"بيونر – 11" الأمريكيان بعد 16 ألف عام إلى أطراف أقرب نجم من الشمس، وهو نجم بروكسيما سنتوري.

وأفاد موقع " Space.com" الإلكتروني الأمريكي بأن الخبير في وكالة "ناسا"، دافيد فارنوتشيا، والباحث في معهد "بلانك" الألماني، بايلر جونس، نشرا توقعاتهما فيما يتعلق بنجوم سيقترب منها المسباران الأمريكيان اللذان غادرا حدود المنظومة الشمسية.

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ووفقا لحساباتهما فإن مسبار"فوياجر" الذي أطلق عام 1977 ويحلق في الوقت الراهن في منطقة تبعد 140 وحدة فلكية (المسافة بين الشمس والأرض) عن الشمس سيقترب بعد مرور 16 ألفا و700 عام من نجم بروكسيما سنتوري إلى مسافة 3.52 سنة ضوئية، ثم سيقترب بعد 302700 عام من نجم TYC 3135-52-1 الذي يبعد عن الشمس 46.9 سنة ضوئية ليواصل رحلته نحو نجم Gaia DR2 2091429484365218432 الذي يبعد عن الشمس 520 سنة ضوئية.

أما مسبار "بيونر" الأمريكي الذي أطلق عام 1973 فسيسير بعد اقترابه من نجم بروكسيما سنتوري نحو نجم Росс-248 الواقع في كوكبة " أندروميدا في منطقة تبعد 10.3 سنة ضوئية عن الشمس.

وقال، بايلر جونس، في حديث أدلى به لموقع " Space.com" إن تلك الحسابات تعيد إلى أذهاننا السرعة التي اكتسبها حاليا المسباران المذكوران.

وأشار إلى أن كويكب " أومواما" القادم إلينا من خارج حدود المنظومة الشمسية دفع بالعلماء إلى وضع خارطة مسارات المسبارين.

المصدر: تاس