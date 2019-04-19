احتمال زيادة حوادث اصطدام الأقمار الصناعية في مدار الأرض

أفاد الناطق باسم القوات الجوية والفضائية الروسية، أنطون أوغولوف، بأن عدد حوادث اصطدام الأقمار الصناعية في مدار الأرض يمكن أن يزداد حتى 20 اصطداما كل عام.

وتحدث أوغولوف في كلمة ألقاها في مؤتمر "النفايات الفضائية وأخطار عملية محتملة" قائلا: "العام الماضي شهد 23 اقترابا خطيرا بين الأقمار الصناعية في مدار الأرض. ويمكن أن نشهد بعد 20-30 عاما العدد نفسه للاصطدامات".

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وأعلن مساعد رئيس القسم في مركز استطلاع الأوضاع الفضائية بوزارة الدفاع الروسية، رومان فتاحوف، في المؤتمر نفسه، أنه سيكون من الصعب في المستقبل متوسط المدى الدخول في الفضاء الكوني، بسبب الأوضاع الخطيرة التي ستتشكل في مدار الأرض.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى وكالة "ناسا" الأمريكية، فإن 2200 قمر صناعي تعمل حاليا في مدار الأرض. وهناك أيضا 5 آلاف قمر صناعي انتهى عمر استخدامها، وكذلك 14 ألف شظية من النفايات الفضائية، مع العلم أن العدد الإجمالي من أجزاء النفايات الفضائية المسجلة حاليا في مدار الأرض بلغ 20 ألف جزء.

المصدر: تاس