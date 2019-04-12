إطلاق قمر صناعي سعودي وعودة المرحلة الأولى لصاروخ "Falcon Heavy"

تمكنت المرحلة الأولى ووحدتا التعجيل الجانبيتان لصاروخ "Falcon Heavy" فائق الثقل الأمريكي من العودة بنجاح إلى الأرض، عقب إطلاق قمر صناعي سعودي إلى الفضاء.

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وجرت عملية الهبوط الآمن بعد أن أوصل الصاروخ إلى مدار الأرض، يوم الخميس 11 أبريل الجاري، القمر الصناعي السعودي للاتصال "Arabsat 6A"، بوزن 6 أطنان.

وقال الخبراء في شركة "سبيس إكس" الأمريكية إنهم استطاعوا لأول مرة إعادة المرحلة الأولى للصاروخ مع وحدتي التعجيل الجانبيتين.

وأضافوا أن وحدتي التعجيل هبطتا بسلام على منصتين واقعتين في رأس كانافيرال بعد 7 دقائق و54 ثانية من إطلاق الصاروخ.

أما المرحلة الأولى للصاروخ، فهبطت على منصة عائمة في المحيط الأطلسي تبعد 535 ميلا عن الشاطئ الأمريكي. وذلك بعد إطلاق الصاروخ بـ 10 دقائق و12 ثانية.

المصدر: تاس