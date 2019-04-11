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الرياح تؤجل إطلاق قمر صناعي سعودي بصاروخ أمريكي للمرة الثانية

الفضاء

الرياح تؤجل إطلاق قمر صناعي سعودي بصاروخ أمريكي للمرة الثانية
Sputnik SpaceX Flickr
إطلاق الصاروخ الأمريكي الفائق الثقل
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أعلنت شركة "سبيس إكس" أن إطلاق صاروخ "Falcon Heavy" فائق الثقل الأمريكي، بالقمر الصناعي السعودي على متنه، سيتم اليوم الخميس.

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وجاء في بيان نشرته الشركة أنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ لظروف الطقس التي تمثلت في الريح الشديدة بمنطقة منصة الإطلاق.

وكان يخطط أولا لإطلاق الصاروخ، يوم 9 أبريل، ثم أجل إطلاقه إلى 10 أبريل، ثم إلى 11 أبريل.

يذكر أن القمر الصناعي السعودي من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، ويحمله صاروخ فائق الثقل يزن 6 أطنان. ويخصص القمر الصناعي لبث مئات القنوات التلفزيونية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: تاس

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