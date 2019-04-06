 
مباشر
عاجل
حفتر لمبعوث بوتين: الجماعات الإرهابية تعرقل تشكيل مؤسسات السلطة الموحدة في ليبيا

"ناسا" قد تعتمد صاروخ فالكون الثقيل لنقل روادها إلى القمر

الفضاء

Spacex / ZumaPress / Globallookpress.com
صاروخ فالكون الثقيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lohi

تدرس وكالة الفضاء الأمريكية مسألة استخدام صاروخ فالكون الثقيل (Falcon Heavy) ومرحلة "ICPS" الصاروخية الثانية في نقل بعثة أوريون المأهولة إلى القمر.

إقرأ المزيد
الصاروخ فالكون
"سبيس إكس" تحدد موعد إطلاق صاروخ "فالكون" الثقيل

وتشير "ArsTechnica" الأمريكية إلى النقاش الجاري في "ناسا" بمشاركة رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، الذي لم يستبعد استخدام صاروخ فالكون الثقيل و"ICPS" لنقل رواد الفضاء إلى القمر وهبوطهم على سطحه عام 2024.

ووفقا لرئيس قسم الرحلات المأهولة في "ناسا"، ويليام غيرستينماير، من أجل ذلك لا بد من حل مسألة تزويد المركبة الفضائية "Orion" بالوقود، عندما تكون في الجزء الأمامي من الصاروخ بوضع أفقي، وهذا يتطلب زيادة قطر رأس الصاروخ الانسيابي والتخلص من الأحمال الإضافية التي ستقع على المعجلات الجانبية للصاروخ.

ومع ذلك، لا يزال الصاروخ الثقيل "SLS" أو (Space Launch System) الذي صمم خصيصا للرحلات البعيدة، يحتل الأولوية في تنفيذ هذه المهمة.

ومن المتوقع أن يتم أول اختبار لصاروخ "SLS" في 2020.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سببت لها تلفا في المخ.. حمية من الماء والعصير كادت أن تقتل امرأة