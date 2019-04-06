"ناسا" قد تعتمد صاروخ فالكون الثقيل لنقل روادها إلى القمر

تدرس وكالة الفضاء الأمريكية مسألة استخدام صاروخ فالكون الثقيل (Falcon Heavy) ومرحلة "ICPS" الصاروخية الثانية في نقل بعثة أوريون المأهولة إلى القمر.

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وتشير "ArsTechnica" الأمريكية إلى النقاش الجاري في "ناسا" بمشاركة رئيس الوكالة، جيم برايدنستاين، الذي لم يستبعد استخدام صاروخ فالكون الثقيل و"ICPS" لنقل رواد الفضاء إلى القمر وهبوطهم على سطحه عام 2024.

ووفقا لرئيس قسم الرحلات المأهولة في "ناسا"، ويليام غيرستينماير، من أجل ذلك لا بد من حل مسألة تزويد المركبة الفضائية "Orion" بالوقود، عندما تكون في الجزء الأمامي من الصاروخ بوضع أفقي، وهذا يتطلب زيادة قطر رأس الصاروخ الانسيابي والتخلص من الأحمال الإضافية التي ستقع على المعجلات الجانبية للصاروخ.

ومع ذلك، لا يزال الصاروخ الثقيل "SLS" أو (Space Launch System) الذي صمم خصيصا للرحلات البعيدة، يحتل الأولوية في تنفيذ هذه المهمة.

ومن المتوقع أن يتم أول اختبار لصاروخ "SLS" في 2020.

المصدر: لينتا. رو