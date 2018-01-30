"سبيس إكس" تحدد موعد إطلاق صاروخ "فالكون" الثقيل

أعلن إيلون موسك رئيس شركة "سبيس إكس" أن موعد أول إطلاق لصاروخ "فالكون" الثقيل، سيكون في 6 فبراير المقبل.

وغرد موسك عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "نخطط لإطلاق صاروخ فالكون الثقيل، يوم 6 فبراير المقبل، من قاعدة "أبولو" 39 إي في كينيدي كانافيرال".

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Aiming for first flight of Falcon Heavy on Feb 6 from Apollo launchpad 39A at Cape Kennedy. Easy viewing from the public causeway. — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2018 г.

وكانت الشركة قد أجرت، في 25 يناير الجاري، اختبارا ناجحا للصاروخ، تم خلاله تشغيل 27 محركا من نوع Merlin 1D.

وصمم الصاروخ الثقيل على أساس "فالكون 9" ليحمل المركبة الفضائية Dragon V2 التي ستقل السياح إلى القمر. كما ستحمل هذه الصواريخ سيارة إيلون موسك Tesla Roadster إلى المريخ.

وبإمكان هذا الصاروخ نقل حمولة تعادل 63.8 طن إلى المدارات القريبة، وتبلغ كلفة إنتاجه وإطلاقه 90-120 مليون دولار.

المصدر: إزفيستيا

كامل توما