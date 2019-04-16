احتمال نقل قاعدة فضائية روسية عائمة من كاليفورنيا إلى روسيا

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية لوكالة "نوفوستي" بأن القاعدة الفضائية الروسية العائمة "المنصة البحرية"، يمكن أن تنقل من كاليفورنيا إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وذكر المصدر أن السبب في نقل القاعدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا يعود إلى غياب صواريخ "زينيت" الأوكرانية التي تم وقف إنتاجها عام 2014، وكذلك رفض موسكو الإفصاح لواشنطن عن المواصفات التقنية لصاروخ "سويوز-5 لايت"، المزمع تصميمه لإطلاقه من "المنصة البحرية".

إقرأ المزيد

وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن، في أبريل الجاري، عن عزم المؤسسة تصميم نسخة خفيفة متعددة الاستخدام من صاروخ "سويوز-5" الروسي الواعد.

فيما أفادت وسائل إعلام روسية، في مارس الماضي، بأن شركة "إس-7 سبايس" الخاصة المالكة للقاعدة الفضائية العائمة (المنصة البحرية)، فسخت اتفاقية إنتاج 12 صاروخا أوكرانيا من طراز "زينيت 3 إس إل".

يذكر أن شركة "إس-7 سبايس" الروسية الخاصة، اشترت عام 2016 القاعدة الفضائية العائمة من شركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية، بعد أن أعلنت الأخيرة عن إفلاس شركة "المنصة البحرية".

المصدر: لينتا. رو