شركة روسية تفسخ عقدا مع شركة أوكرانية تصنع الصواريخ الفضائية

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن صاحبة شركة "S7 Space" الروسية الخاصة، ناتاليا فيليوفا، أكدت خبر فسخ شركتها لاتفاقية موقعة مع شركة "يوجماش" الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن الشركة الأوكرانية المصنعة لصواريخ "زينيت" الفضائية، وقعت في صيف عام 2017 اتفاقية توريد 12 صاروخا فضائيا للشركة الروسية من طراز "زينيت".

إقرأ المزيد

وقضت الاتفاقية بأن تستخدم الشركة الروسية الصواريخ الأوكرانية لأغراض مدنية ولتطوير السياحة الفضائية.

وقال مصدر في شركة "يوجماش" الأوكرانية، إن صاروخي "زينيت" الأول والثاني جاهزان. وكان من المفترض تسليمهما للشركة الروسية وفقا للاتفاقية الموقعة، مع العلم أن الشركة الأوكرانية تلقت مقدما من الشركة الروسية 30 مليون دولار.

ويعني فسخ الاتفاقية في الوقت الراهن أن تحقيق برنامج إطلاق الصواريخ الفضائية من قاعدة "المنصة البحرية" يؤجل لعدة أعوام على أقل تقدير، علما بأن انتقال شركة "S7 Space" الروسية الخاصة إلى صواريخ "سويوز-5" روسية الصنع سيتطلب رصد أموال إضافية، مع العلم أن اختبار الصاروخ لن يبدأ إلا عام 2022.

ويرى بعض الخبراء أن الاتفاقية مع الشركة الأوكرانية كانت محكومة بالفشل مسبقا لأسباب سياسية تتلخص في تفاقم العلاقات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس