شركة روسية تستأنف إطلاق الصواريخ من القاعدة الفضائية العائمة

أعلنت شركة "S7 Group" الروسية الخاصة عن انتهاء كل العمليات المتعلقة بإتمام صفقة شراء القاعدة الفضائية العائمة "المنصة البحرية"، بعد تلقي الوثائق الخاصة من السلطات الأمريكية.

وجاء في بيان صدر عن "S7 Group" أنها تعتزم استئناف إطلاق الصواريخ الفضائية من المنصة البحرية بأسرع وقت ممكن، بمعدل 4 صواريخ سنويا على أقل تقدير. ونقل البيان عن مدير عام "S7 Group"، سيرغي سوبوف، قوله إن الشركة تنوي إطلاق 70 صاروخا فضائيا على مدى 15 عاما.

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يذكر أن "المنصة البحرية" (القاعدة الفضائية العائمة) عبارة عن مشروع فضائي دولي، تأسست من أجل تحقيقه، عام 1995، شركة "المنصة البحرية" التي ساهمت فيها شركات: "بوينغ" الأمريكية للطائرات و"إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية و"Kvaerner" النرويجية لبناء السفن.

وكانت شركة "المنصة البحرية" قد أعلنت صيف عام 2009 عن إفلاسها، وأوقفت إطلاق الصواريخ الفضائية. وحصلت شركة "إينيرغيا" الروسية نتيجة إعادة تنظيم "المنصة البحرية" على دور قيادي في المشروع.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف