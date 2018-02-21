شركة روسية خاصة جاهزة لإطلاق صاروخ أوكراني إلى الفضاء

قد يكون صاروخ "زينيت" الأوكراني الذي تم تصنيعه بمشاركة روسيا جاهزا عام 2019 لإطلاقه من المنصة البحرية العائمة التي تمتلكها شركة " S7 " الروسية الخاصة.

أفادت بذلك واحدة من أصحاب الشركة الروسية (ناتاليا فيليفا) الجمعة 16 فبراير على هامش المنتدى الاستثماري الذي يعقد حاليًا في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت إن شركة "يوجماش" الأوكرانية هي التي تولت تصنيع صاروخي "زينيت" بمساهمة شركات روسية. وسيتم إطلاقهما من المنصة البحرية العائمة (القاعدة الفضائية الروسية العائمة). وأعادت ناتاليا فيليفا إلى الأذهان أن التجميع النهائي للصاروخين سيجري في الولايات المتحدة الأمريكية.

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هذا وكان مدير عام شركة " S7 " الروسية الخاصة (سيرغي سوبوف) قد أعلن في وقت سابق عن استئناف إطلاق الصواريخ الفضائية من القاعدة الفضائية العائمة التابعة للشركة في إطار مشروع "المنصة البحرية" مضيفًا إن شركته تعتزم إطلاق 10 صواريخ أو 12 صاروخًا على مدى 5 أعوام قادمة. كما أعلن أن الشركة الروسية لن تستغني عن استخدام الصواريخ الأوكرانية التصنيع في المنصة البحرية إلى أن تبدأ شركة "إينيرغيا" الروسية في تصنيع صواريخ "سويوز 5" المتوسطة.

وكانت شركة " S7 " قد قدمت لشركة "إينيرغيا" طلبًا بتصنيع 85 صاروخًا من هذا النوع.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن حجم الاستثمارات في مشروع استئناف إطلاق الصواريخ من المنصة البحرية يبلغ 220 مليون دولار.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف