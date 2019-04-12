"روسكوسموس": روسيا لن تغادر مدار الأرض!

أعلن نائب مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لشؤون الرحلات الفضائية المأهولة، سيرغي كريكاليوف، أن روسيا لن تتخلى عن إجراء تجارب في مدار الأرض المنخفض.

وفي حديث أدلى به يوم 12 لوكالة "تاس" الروسية، بمناسبة يوم الفضاء في روسيا، قال كريكاليوف: "يبدو أن التطور سيتوجه إلى خارج مدار الأرض، لكن ذلك لا يعني أننا سنتركه، كلا، سنبقى في مدار الأرض أيضا".

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وأوضح كريكاليوف، أن مدار الأرض، والمحطة الفضائية الدولية الدائرة فيه، سيشهد في المستقبل استمرار التجارب العلمية التي تحتاج إلى حالة انعدام الوزن التام. أما المدار نفسه، فسيستخدم بالتأكيد لتجهيز مركبات فضائية ستنطلق منه إلى القمر وكواكب أخرى.

يذكر أن مدير عام شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تدشن مرحلة جديدة من السباق الفضائي مع الدول الرائدة، بما في ذلك ما يتعلق بالرحلات الفضائية المأهولة إلى القمر وكواكب أخرى.

المصدر: تاس