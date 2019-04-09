تأجيل إطلاق صاروخ أمريكي يحمل قمرا صناعيا سعوديا

أجلت شركة "سبيس إكس" الأمريكية إطلاق صاروخها "Falcon Heavy" فائق الثقل، الذي يحمل قمرا صناعيا سعوديا، إلى 10 أبريل الجاري.

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وقال ناطق باسم الشركة إن سبب التأجيل يعود إلى ظروف الطقس في منطقة القاعدة الفضائية، في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشار الخبراء في "سبيس إكس" إلى أن احتمال إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء 10 أبريل، سيزداد حتى نسبة 89%. ويتوقع أن ينطلق الصاروخ الساعة 18:35 بالتوقيت المحلي. وسيحمل الصاروخ القمر الصناعي السعودي "Arabsat 6A" الذي بلغ وزنه نحو 6 أطنان.

المصدر: تاس