إعلان علمي غير مسبوق قد يثبت صحة "نبوءة" أينشتاين

قالت مجموعة من العلماء من جميع أنحاء العالم، إن الأسبوع المقبل سيشهد إعلانا ضخما، يتعلق بالكشف عن أول صورة على الإطلاق للثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا.

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وظل تلسكوب "Event Horizon Telescope"، المعروف اختصارا باسم "EHT"، يحدق في قلب مجرة درب التبانة، في محاولة للحصول على صورة للثقب الأسود فائق الكتلة لمجرتنا "*Sagittarius A".

وأعلن المرصد الجنوبي الأوروبي "ESO"، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل، لتقديم "نتيجة رائدة" توصل إليها التلسكوب.

ويؤكد المرصد على "أهمية هذه النتيجة"، قائلا إنه سيرفقها بـ "مادة سمعية بصرية موسعة داعمة".

ويُعتقد أن الثقوب السوداء فائقة الكتلة تقع في قلب كل مجرة، حيث تقوم بطي الزمكان ما يسمح بتكوين نجوم جديدة وتوسيع المجرات.

ويعتقد أن "*Sagittarius A"، وهو ثقب أسود هائل وسط درب التبانة، لديه كتلة تساوي نحو 4 ملايين شمس.

وعلى الرغم من أن العلماء تمكنوا منذ فترة طويلة من التنبؤ بوجود الثقوب السوداء، من خلال مشاهدة تأثيرها على الفضاء المحيط، إلا أنهم لم يتمكنوا مطلقا من التقاط صورة واحدة لها.

ومن خلال بيانات تلسكوب "EHT"، سيتمكن العلماء من إثبات وجود الثقوب السوداء التي اقترح وجودها لأول مرة، ألبرت أينشتاين.

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ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي في مبنى "Berlaymont" في بروكسل، يوم الأربعاء 10 أبريل، الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، وسيتم بث هذا الحدث عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للمرصد الجنوبي الأوروبي، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعية التابعة له.

والجدير بالذكر أن "Event Horizon Telescope"، ليس مجرد تلسكوب واحد بل هو شبكة عالمية من مراصد الراديو المتزامنة التي تعمل في انسجام تام لإنشاء تلسكوب "افتراضي".

ومنذ إطلاق هذه الشبكة في عام 2016، حاولت التقاط صورة ظل من "*Sagittarius A" على خلفية البلازما شديدة الحرارة، التي أنشئت بواسطة الطاقة الهائلة التي ألقيت في الفضاء.

المصدر: ميرور