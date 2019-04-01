الهند تطلق 29 قمرا صناعيا إلى الفضاء دفعة واحدة

أعلنت منظمة البحوث الفضائية الهندية "ISRO" أنها نجحت بإطلاق عدد من الأقمار الصناعية، من بينها قمر استطلاع هندي جديد إلى الفضاء.

وأشارت قناة "NDTV" إلى أن عملية إطلاق قمر الاستطلاع الهندي "EMISAT"، مع 28 قمرا صغيرا تتبع للولايات المتحدة وسويسرا وليتوانيا وإسبانيا، جرت باستخدام صاروخ من نوع "PSLV-C45"، وجميع الأقمار وصلت إلى مداراتها الفضائية المحددة.

وتمت عملية الإطلاق من مركز "Satish Dhawa" الفضائي، صباح الأحد 31 مارس الفائت، الساعة 6:27 بالتوقيت المحلي (3:27 بتوقيت موسكو).

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وأوضحت منظمة البحوث الفضائية الهندية أن علمية إطلاق الأقمار باتت أول عملية إطلاق فضائي لها، يتمكن الناس من مشاهدتها بشكل حي من المركز الفضائي. ولتشجيع الناس على مشاهدة عمليات إطلاق الصواريخ في المستقبل، ستقوم ببناء منصات خاصة في مركز "Satish Dhawa" الفضائي، تتسع لنحو 5000 شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند بدأت بتطوير برنامجها الفضائي الخاص منذ العام 1947. وعام 1969، أسست منظمتها الوطنية للبحوث الفضائية، والتي نجحت حتى اليوم بإطلاق عشرات الأقمار الصناعية المحلية والأجنبية إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي