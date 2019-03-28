"ناسا" تختبر مروحية المريخ!

تواصل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اختبار مروحية روبوتية صغيرة تنوي إرسالها إلى المريخ عام 2020.

وقال مدير الوكالة جيم بريدنستاين: "ناسا لديها تاريخ مشرف مع الاكتشافات، والمروحية التي ننوي إرسالها إلى المريخ ستزيد من قدراتنا العلمية على معرفة الكوكب الأحمر".

وأشارت ناسا إلى أن هذه المروحية الصغيرة ستزن نحو 1.8 كلغ فقط، وستتمكن شفراتها من الدوران بسرعة تصل إلى 2400 في الدقيقة، كما ستزود بألواح صغيرة قادرة على تحويل الضوء إلى طاقة كهربائية، لتشحن نفسها ذاتيا.

إقرأ المزيد

كما ستزود "ناسا" هذه المروحية بكاميرات صغيرة وأجهزة اتصال لاسلكية، لتصبح قادرة على التقاط صور لسطح المريخ وإرسالها إلى الروفر الذي سيعمل معها في نفس المهمة.

ومن المفترض أن تحلق هذه المروحية في عدة رحلات تزيد مدة كل منها عن 90 ثانية، وعلى ارتفاعات تصل إلى 4 أقدام (1.2 م).

المصدر: سبوتنيك