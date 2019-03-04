تنفيذ أول عملية حفر على سطح المريخ

أعلن المركز الألماني للطيران والفضاء، أن جهاز الحفر "HP3" الذي وصل إلى المريخ مع المسبار "إنسايت"، حفر لأول مرة ثقبا في تربة المريخ عمقه بين 18 و50 سنتيمترا.

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وقال تيلمان سبوهن، المشرف على مشروع الحفر: "يبدو أن الجهاز اصطدم خلال عملية الحفر بحجر صلب ما جعله يميل بمقدار 15 درجة، أو أزاحه".

وأشار المركز الألماني إلى أنه بعد انتهاء فترة تبريد الجهاز، ستبدأ مرحلة الحفر الثانية التي ستستمر أربع ساعات، حيث يخطط العلماء لتعميق الثقب إلى 3-5 أمتار خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسمح بقياس تيار الحرارة المنبعث من باطن الكوكب الأحمر.

يذكر أن المسبار "إنسايت" كان قد أطلق في مايو 2018، وفي نوفمبر من العام نفسه، هبط على سطح الكوكب الأحمر.

المصدر: نوفوستي