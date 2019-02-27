7 مركبات فضائية روسية تنطلق العام الجاري إلى الفضاء

جاء على موقع شركة "روس كوسموس" الروسية أن 7 مركبات فضائية روسية تطلق العام الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن شركة "روس كوسموس" الحكومية الفضائية إن مركبة "سويوز إم إس-12" المأهولة، تنطلق إلى المحطة، في 14 مارس المقبل، حاملة الروسي، ألكسندر أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيك وكريستينا كوك.

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وفي 6 يوليو المقبل، تنطلق مركبة مأهولة بالروسي، ألكسندر سكفورتسوف، والأوروبي، لوكا بارميتانو، والأمريكي، أندرو مورغن. أما المركبة الفضائية المأهولة التي ستطلق، في 25 سبتمبر المقبل، فستحمل على متنها أول رائد فضاء إماراتي.

وجاء في البيان أن العام الجاري سيشهد تجربة صاروخ "سويوز-2 1 آ" الذي سيحمل فيما بعد مركبات مأهولة إلى المحطة. وسيطلق أول صاروخ اختباري من هذا النوع، في 22 أغسطس المقبل.

أما شاحنات "بروغريس" الفضائية فستطلق إلى المحطة العام الجاري في 4 أبريل، و31 يوليو، و20 ديسمبر.

المصدر: تاس