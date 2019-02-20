المحطة الفضائية الدولية تستقبل سائحين جديدين

أعلنت وكالة "نوفوستي" أن سائحين جديدين سيصلان إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية عام 2021.

وأوضحت الوكالة أن "روس كوسموس" وقعت عقودا واتفاقيات جديدة مع "Space Adventures" الأمريكية لنقل السياح الجدد إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات فضائية روسية.

وأشارت الوكالة إلى أن التعاون بين المؤسستين الروسية والأمريكية لا زال مستمرا في مجال الفضاء منذ عام 2001، أي منذ أن أرسلتا دينيس تيتو، أول سائح إلى المحطة الفضائية الدولية. ومنذ ذلك الحين، جرى إرسال 7 أشخاص إلى المحطة، كان منهم تشارلز سيموني، الذي زار الفضاء مرتين.

ومن المفترض أن ينقل السياح الجدد إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "سويوز إم-إس" التي تطورها شركة "إينيرغيا" مع عدد من الشركات الروسية، والتي ستحملها إلى المدارات صواريخ "سويوز-2".

المصدر: نوفوستي