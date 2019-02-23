أول فريق نسائي يخرج إلى الفضاء المفتوح

جاء على الموقع الرسمي لـ "ناسا" أن أول فريق نسائي أمريكي يخرج، في 29 مارس المقبل، من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح.

ويتكون الفريق من رائدة الفضاء، كريستينا كوك، التي تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في منتصف مارس المقبل، على متن مركبة "سويوز إم إس-12" الروسية، ورائدة الفضاء الأمريكية الثانية، آن ماكلاين، التي تعمل في الوقت الحاضر على متن المحطة.

Sputnik Grigory Sisoev

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وكانت كوك قد تحدثت إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي عقد، الخميس 21 فبراير الجاري، في مركز تدريب رواد الفضاء في ضواحي موسكو عن عملهما المشترك المقبل خارج المحطة.

يذكر أن مركبة "سويوز إن إس-12" تنطلق، في 12 مارس المقبل، إلى المحطة الفضائية الدولية برواد الفضاء الثلاثة: الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوك. ويتوقع أن يقضي رواد الفضاء على متن المحطة 204 أيام.

المصدر: تاس