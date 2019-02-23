طاقم مركبة "سويوز إم إس-12" الفضائية يجتاز امتحانات الكفاءة

بدأ أفراد طاقم مركبة "سويوز إم إس-12" اجتياز امتحانات الكفاءة، وهم الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هيغ، وزميلته كريستينا كوك.

وقبل أن يركب رواد الفضاء كبسولة المركبة، أجابوا عن أسئلة الصحفيين الروس والأجانب، في مؤتمر صحفي عقد يوم 21 فبراير، في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

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وقال أوفتشينين، إنه سيحمل إلى المحطة الفضائية إلى جانب أمتعته الشخصية لعبة كلب، تساعده في كشف حالة انعدام الوزن في المركبة الفضائية.

وأوضح الرائد الروسي أن تلك اللعبة كانت معه عند الإطلاق الفاشل لمركبة "سويوز"، يوم 11 أكتوبر الماضي. وأضاف قائلا إنه ورائد الفضاء الأمريكي يجتازان كل امتحانات الكفاءة بحجمها الكامل، كما فعلا في سبتمبر الماضي، قبل إطلاق مركبة "سويوز" آنذاك.

وقال طبيب الطاقم الفضائي، ألكسندر فاسين، الذي حضر المؤتمر الصحفي إن رائدي الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، والأمريكي ألكسندر هيغ، اللذين هبطا اضطراريا على الأرض بعد حادث صاروخ مركبة "سوزيوز"، خضعا مجددا لكل الفحوص الطبية اللازمة قبل أي رحلة فضائية.

وأظهرت الفحوص أن حالتهما البدنية والنفسية جيدة، وأنهما جاهزان للقيام برحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية للعمل هناك لفترة طويلة.

المصدر: تاس