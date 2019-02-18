"ناسا" تعتزم شراء مقعدين إضافيين في مركبات "سويوز"

تعتزم "ناسا" إبرام عقد مع مؤسسة "روس كوسموس" لشراء مقعدين إضافيين في مركبات "سويوز" الفضائية الروسية، لنقل الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية في خريف 2019 وربيع 2020.

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وذكر موقع المشتريات العامة "FedBizOpps.com" الحكومي، أن إعلانا سابقا أكد أنه في يونيو 2019، سوف يعود على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-11" رواد فضاء تابعون لـ "ناسا" إلى الأرض، بموجب الاتفاق المبرم مع "روس كوسموس". وفي ديسمبر 2019، سيعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس-13" آخر رواد الفضاء لوكالة "ناسا" بموجب الاتفاق المبرم مع شركة بوينغ، التي حصلت على مقعد في مركبات "سويوز" بموجب اتفاق مع مؤسسة "إينيرغيا" على حساب الدين المستحق في مشروع "Sea Launch" (الإطلاق البحري).

والآن، تدرس "ناسا" إبرام عقد جديد مع مؤسسة "روس كوسموس" بشأن شراء مقعدين في مركبات "سويوز" لرائد فضاء واحد في خريف 2019، وآخر في ربيع 2020. بحسب موقع "FedBizOpps.com".

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ويشير البيان المنشور في الموقع إلى أنه بدون هذه الخطوة، وفي حال تأخر إمكانية استخدام مركبات "Dragon-2" و"Starliner"، فإنه من ديسمبر 2019، لن يبقى رائد فضاء أمريكي في القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية. أي أن "المقعدين سيضمنان وجود رائد فضاء أمريكي في المحطة الفضائية الدولية إلى سبتمبر 2020".

المصدر: نوفوستي